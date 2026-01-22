I 20 club migliori club per fatturato: la posizione della Juve

Per la 29ª edizione della Deloitte Football Money League è stata stilata una top 20 dei club con più fatturato: la posizione della Juve

Per la 29ª edizione della Deloitte Football Money League è stata stilata la classifica dei primi 20 club che nella stagione 2024/2025 ha ottenuto il maggior fatturato attraverso i seguenti criteri: matchday, diritti Tv e diritti commerciali. Rispetto all’annata 2023/2024 c’è ststo un aumento dei ricavi dell’11%.

La Juventus è fuori dalla top 10, precisamente occupa la posizione numero 16 che con il ritorno in Champions League è cresciuta del 13% a quota 401.7 milioni (Matchday 65, Diritti Tv 177 e Commerciali 160). Al primo posto il Real con 1.1 miliardo. Le restanti italiane sono Inter (538) e Milan (410). Di seguito la classifica completa.

1) Real Madrid (1.1 miliardo)

2) Barcellona (975 milioni)

3) Bayern (860)

4) Psg (837)

5) Liverpool (837)

6) City (829)

7) Arsenal (822)

8) United (794)

9) Tottenham (672)