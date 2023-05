Juve U19, sconfitta con la Fiorentina per 2-1: in rete Huijsen

La Juventus Primavera di Paolo Montero ha perso per 2-1 contro la Fiorentina . Ecco il report dei bianconeri: "A Firenze, nell'ultima giornata di regular season la Juventus Under 19 cade 2-1 contro la Fiorentina e scivola al quinto posto in classifica. I bianconeri, già certi della partecipazione ai play-off, affronteranno il Sassuolo nella fase finale del campionato e dovranno soltanto vincere nei novanta minuti regolamentari per accedere in semifinale. In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari sarà la formazione neroverde - meglio posizionata in classifica - a qualificarsi al penultimo atto della competizione.

LA PARTITA L'avvio di match è subito in salita per i bianconeri che al 3' subiscono il gol di Amatucci che porta avanti i padroni di casa con una conclusione di destro a giro dal limite dell'area di rigore, 1-0. Non un rientro tra i pali semplice per Scaglia, out dal 7 novembre 2022. La squadra di Paolo Montero prova a scuotersi e a reagire pochi giri di orologio più tardi con Turco che, però, perde l'attimo per calciare. Al minuto 13 è sempre l'attaccante della Juventus a rendersi pericoloso e questa volta riesce anche a tirare verso la porta di Tognetti e per questione di centimetri non trova l'incrocio dei pali. La sfortuna sembra accompagnare questo avvio di gara per i bianconeri e, infatti, nel loro momento migliore incassano la seconda rete della loro partita: questa volta il marcatore è Distefano che di testa, servito da Capasso, infila il pallone nel sacco per il momentaneo 2-0. Si complica il pomeriggio della Juventus che prova a costruire gioco per rientrare in partita, ma la Fiorentina in questa fase controlla il doppio vantaggio ed è così fino al termine della prima frazione quando le squadre rientrano negli spogliatoi. Tra le fila della squadra di Mister Montero, in più, da segnalare l'uscita anzitempo dal campo - poco dopo la mezz'ora - di Turco. Al suo posto dentro Mbangula Tshifunda. Il copione della ripresa è totalmente differente. Al 49' Huijsen - di testa - accorcia le distanze trasformando in oro un cross con il contagiri di Savona. È il gol del 2-1.