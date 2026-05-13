Emil Holm approdato dal Bologna alla Juventus nella sessione invernale di calciomercato spegne oggi 26 candeline. Per l’occasione, la società bianconera attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale gli ha voluto dedicare un messaggio di auguri.

Il messaggio della Juventus

“Tanti auguri di buon compleanno a uno degli ultimi arrivati nella famiglia bianconera: Emil Holm, sbarcato a Torino nei mesi scorsi durante la sessione di mercato di gennaio 2026, compie oggi 26 anni.

Un 13 maggio diverso dagli altri per il calciatore svedese classe 2000, arrivato in Italia nel 2022 e maturato come calciatore e uomo anche in queste settimane trascorse alla Juventus: fermato in parte da un infortunio subito nella sua gara d'esordio con la nostra maglia contro l'Inter a San Siro, Holm ha raccolto sei presenze in Serie A e una in Coppa Italia in bianconero.

Un ragazzo che ha saputo da subito diventare parte del gruppo, dando un contributo e garantendo ulteriori alternative a disposizione di mister Spalletti.

Ancora tanti auguri Emil da parte di tutta la famiglia bianconera!”