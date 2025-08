Hjulmand dice si alla Juventus: ora si tratta con lo Sporting

Il calciatore ha aperto al suo passaggio in bianconero con la società che ora dovrà parlare con i portoghesi per raggiungere un accordo

La Juventus continua la sua preparazione in vista della prossima stagione, con i bianconeri che si sono spostati in Germania nel quartier generale dell’Adidas per proseguire il ritiro in vista dell’inizio del prossimo campionato. Tutta la squadra è volta a Herzogenaurach agli ordini di Tudor, che valuterà così tutti i calciatori a sua disposizione.

Hjulmand dice si

Intanto però la società continua a muoversi sul mercato per regalare a Tudor la squadra migliore possibile in vista dell’inizio delle competizioni, ed è arrivata in queste ore l’apertura al trasferimento in bianconero di un obiettivo di mercato: il centrocampista danese dello Sporting Lisbona Morten Hjulmand ha infatti aperto al suo passaggio in bianconero, con la palla che ora passa alle due società. Lo Sporting chiede i 60 milioni della clausola per il giocatore, ritenuti troppi dalle parti di Torino: ora i bianconeri lavoreranno per abbassare le pretese dei portoghesi, forti della volontà del giocatore e del suo entourage.