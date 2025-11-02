Hernanes a La Gazzetta: "Juve? La squadra più forte in cui abbia giocato. Allegri..."

In una lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport Hernanes, ex calciatore di Lazio, Inter e Juventus, ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera. Tra questi, vi è anche quello legato allo scudetto vinto con la maglia bianconera. Di seguito le sue parole sulla sua esperienza alla Juventus:

“Un’azienda. Allegri mi faceva fare il regista: non mi piaceva, ma la mia visione del calcio è cambiata lì. La Juve è stata la squadra più forte in cui abbia giocato. Ricordo una BBC impenetrabile, le scintille tra Chiellini, Mandzukic e Higuain. Arrivò per 90 milioni, passò un mese di precampionato senza segnare. Pensavo: ‘Ma com’è possibile?’. All’improvviso, segnò tre gol in tre minuti durante una partitella. Fenomeno. Lasciai per andare in Cina perché ero fuori dai piani di Allegri”.