Jordan Henderson è più di una suggestione: le cifre del possibile colpo

La Juventus continua la ricerca di un centrocampista, per rendere più competitiva la rosa a disposizione di Allegri. Tanti i nomi accostati ai bianconeri in queste settimane, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Jordan Henderson. Il classe '90 ex Liverpool e oggi all'Al-Ettifaq in Arabia Saudita stuzzica e non poco i pensieri della dirigenza bianconera .

La Juve fa sul serio per Henderson ed è disposta ad accettare le condizioni del giocatore. Prestito di 18 mesi, ma con possibilità di andare via già a giugno. A riferirlo è Pedulla via Twitter, secondo cui ai bianconeri pagherebbero solo 1,5 milioni dell’ingaggio faraonico percepito dal regista che vuole andare via dall‘Al Ettifaq, senza costi per il cartellino. Per Allegri sarebbe proprio Henderson la prima scelta per il centrocampo.