Haaland si allontana dalla Juve: il norvegese guarda al Real Madrid

Il futuro dell'attaccante norvegese potrebbe essere in Spagna, ma la Juve non molla

Erling Haaland è il sogno di molte squadre internazionali, tra cui anche la Juventus. La società bianconera sarebbe perfino disposta a lasciare andare via Ronaldo per l'attaccante norvegese, conteso dai più grandi club europei. Infatti, se il gioiellino del Borussia Dortmund dovrebbe lasciare la Germania questa estate, avrebbe l'imbarazzo della scelta, visto che dalla Spagna all'Italia sono tutti ai suoi piedi. Tra le squadre interessate al giocatore ci sono Barcellona, Manchester City, Real Madrid e Juventus . Ma a queste sicuramente si aggiungeranno altre società pronte a contendersi il giovane calciatore.

Sono mesi che la Juventus è in pista per portare a Torino Haaland. Ma a desistere sono i 150 milioni di euro che probabilmente sono necessari per portare in porto l'affare. Una cifra che potrebbe sborsare solo il City, visto che anche le squadre spagnole non hanno le finanze così floride come un tempo. Tuttavia pare che la Juventus dovrà farsi indietro, perché dalla Spagna arriva la notizia che il bomber classe 2000 ha intenzione di cedere alle avances del Real Madrid. A sganciare la bomba è stato il giornalista Josep Pedrerol durante l'ultima puntata di “El Chiringuito Tv”. Il sogno proibito dei blancos è infatti vedere l'accoppiata d'attacco Haaland e Mbappè. Una doppia operazione che ha cifre da capogiro, visto che supererebbe i 300 milioni di euro. Il denaro potrebbe arrivare attraverso delle cessioni importanti, su tutti quelle di Benzema e Varane. Infatti i due giocatori sono sempre più lontani da Madrid.