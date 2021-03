Dalla Spagna: Ronaldo via? Ecco la risposta della Juve

Le ultime novità sul futuro di Cr7 provenienti dalla Spagna

redazionejuvenews

Questo è probabilmente il momento più delicato dei tre anni passati da Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il fenomeno portoghese, nonostante i già 19 gol messi a segno in campionato, che stanno permettendo ai bianconeri di sperare ancora nella clamorosa rimonta verso lo scudetto, è finito sul banco degli imputati in seguito alla deludente eliminazione in Champions League contro il Porto. Il 3-2 di Torino non è bastato a staccare il pass per i quarti di finale, raggiunti invece dalla formazione lusitana grazie al maggior numero di gol messi a segno in trasferta (due contro uno).

Cr7, dal suo arrivo a Torino, ha trovato difficoltà ad esprimersi nella massima competizione europea come mai gli era accaduto prima d'ora in carriera. Pochi gol per uno che, ai tempi di Madrid, ha distrutto record su record, risultando tra i massimi protagonisti della tripletta dal 2016 al 2018 della squadra allenata da Zidane. A non andare giù, però, è stato l'atteggiamento svogliato, sfociato in critiche verso i compagni e nell'errore sulla punizione di Sergio Oliveira che ha poi condannato la Juventus alla seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale. In questi giorni, inevitabilmente, sono quindi rimbalzate con forza diverse voci che vorrebbero il numero 7 più famoso del mondo del calcio in procinto di lasciare l'Italia al termine di questa stagione.

Destinazione? Quel Real Madrid da cui, nell'estate del 2018, si è separato per la volontà di provare nuove esperienze. Stando a quanto riferito quest'oggi dal quotidiano spagnolo As, Cr7 non chiuderebbe la porta al clamoroso ritorno al "Bernabeu". I rapporti con Perez, una volta non idilliaci, sarebbero ora migliorati, anche se i blancos sembrerebbero orientati verso altri obiettivi: Kylian Mbappé ed Erling Braut Haaland. La Juventus, dal canto suo, non si opporrebbe alla partenza di Ronaldo nel caso in cui quest'ultimo presentasse una richiesta di cessione nei prossimi mesi.