Guardalà: “L’Allianz non è più il fortino della Juventus”

Guardalà ha proseguito: "Un primo tempo pessimo con poche idee e pochi pericoli creati e una ripresa leggermente migliore anche grazie ai cambi. Gli ingressi di Rabiot, Iling Junior e Yildiz hanno dato più energie e qualità, ma la vittoria è ancora rimandata. Le ultime otto partite giocate sono da lotta per non retrocedere, il rendimento casalingo, in quello che una volta era una sorta di fortino, è disarmante: nelle ultime 5 partite all'Allianz una vittoria nel recupero con il Frosinone, tre pareggi e una sconfitta contro squadre, fatta eccezione per l'Atalanta, in lotta per non retrocedere".