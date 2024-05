Guardalà: “La Juventus ha toccato il fondo contro la Salernitana”

In collegamento per Sky Sport, Giovanni Guardalà ha commentato il momento della Juventus dopo il pareggio in Serie A contro la Salernitana. Ecco le sue parole: "L'obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions è stato raggiunto. Al momento la Juventus deve dire grazie più a chi con il suo rendimento ha consentito di aggiungere un posto in più alla competizione più prestigiosa che alle proprie capacità. Contro la Salernitana la squadra di Allegri ha toccato il fondo. Contro una squadra già retrocessa e senza tantissimi titolari ha ottenuto un pari in pieno recupero, rischiando addirittura di perdere. Archiviato il tema Champions c'è una finale di Coppa Italia che incombe contro un'Atalanta in condizioni straordinarie. E' fiducia e arriva da prestazioni di livello nemmeno paragonabile a quanto sta facendo vedere la Juventus. Allegri punterà sull'esperienza e sull'orgoglio dei calciatori, oltre che sulla sua fama di recordman di Coppe Italia vinte. La certezza è che se la Juve non troverà tutte queste componenti sarà difficile sollevare un trofeo. Potrebbe essere l'ultimo per Allegri su questa panchina".