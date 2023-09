Guardalà: “Juve pessima. Si salva Chiesa, Vlahovic irrispettoso”

Giovanni Guardalà ha parlato della prestazione della Juventus dagli studi di Sky Sport. Il giornalista è risultato molto critico sulla partita degli uomini di mister Allegri. Ecco le sue parole: "Lo stesso messaggio Allegri lo aveva mandato alla vigilia del Bologna e anche lì si era vista una Juve distratta. Sorprende, perché mentre in altri anni dicevamo che era dovuto alle tante rotazioni, gli uomini di movimento per la terza partita sono gli stessi. Ieri partita pessima, con gli stessi uomini e con una settimana per lavorare. Era l’occasione per trovarti per una notte in testa alla classifica. 4 gol sono tanti, al di là degli errori individuali. A parte Chiesa si è visto veramente poco".