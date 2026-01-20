Graziani a La Nuova DS: “La Juventus deve andare sul mercato e…”

Le parole di Ciccio Graziani a "La Nuova DS" su Rai 2: il suo pensiero sulla prova della Juve a Cagliari e sul calciomercato dei bianconeri

Durante la trasmissione “La Nuova DS” andata in onda su Rai 2 Ciccio Graziani ha parlato della prestazione offerta dalla Juventus contro il Cagliari e del calciomercato dei bianconeri. Queste le sue parole:

“Quello che mi fa un po’ specie è che Luciano dica che il Cagliari ha vinto meritatamente. Non so se è stato un discorso ironico, perché in effetti il Cagliari non ha vinto meritatamente, perché in virtù di quello che abbiamo visto durante tutta la partita, forse la Juve un pari minimo l’avrebbe meritato. Per come ha giocato, per le occasioni che ha creato. Ma il problema della Juventus è un altro. La Juventus deve andare sul mercato e recuperare almeno un giocatore forte davanti. Nè Openda, nè David, sono calciatori ideali per questa squadra“.