Graziani: “La crisi della Juventus è un avvenimento inaspettato”

Dagli studi di Sportmediaset, Francesco Graziani ha espresso la sua opinione sul momento della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus è entrata in crisi. Forse l'avevamo sopravvalutata troppo e Allegri non è stupido. Ha tentato di far capire in tutte le maniere a tutti che quella realtà non era generata da una qualità tecnica ma da delle situazioni del momento perché la Juventus non fa 54 punti perché qualcuno le ha regalato qualcosa, li ha conquistati ma tra giovani e meno giocano questa è una squadra che per proprie qualità tecniche sta facendo qualcosa di più di quello che ci aspettavamo".