Gravina: “Nessuna distinzione tra Lukaku e Vlahovic: uniti contro il razzismo”

Gravina sugli episodi di razzismo: "Tutti uniti per combattere questa piaga che è riapparsa in maniera prepotente"

Dopo l'episodio di Coppa Italia che ha reso protagonista il belga Romelu Lukaku, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina potrebbe fare lo stesso con Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Lotta al razzismo? Nel caso Lukaku la FIGC c'entrava poco, c'è una competenza politica, etica e di civiltà della quale mi assumo la piena responsabilità, esercitandola nei limiti consentiti dal buon senso e dal diritto. E' quello che ho fatto e che farò se dovessero verificarsi le stesse condizioni nel caso Vlahovic. La nostra Federazione, ma tutto il mondo dello sport - ha aggiunto Gravina - è contro ogni forma di razzismo, contro tutti i razzisti. Che si tratti di Lukaku e Vlahovic non facciamo certo distinzione di maglie. Siamo tutti uniti per combattere questa piaga che è riapparsa in maniera prepotente".