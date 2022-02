Serie A, Gravina: “Chiesto il rinvio della 30ª giornata per la Nazionale”

Il presidente federale ha fatto richiesta alla Lega per il rinvio del turno del 20 marzo, per aiutare Mancini a preparare i playoff mondiali.

redazionejuvenews

Il presidente della F.I.G.C. Gabriele Gravina è tornato a parlare per chiarire alcuni punti. Intervenuto oggi ai microfoni di 'Radio anch'io sport' su Rai Radio 1, il vertice federale ha escluso possibili attriti nella governance del calcio italiano: "Non c'è nessuno scontro tra noi e la Lega. Piuttosto ci sono in ballo due visioni contrapposte del presente e del futuro del calcio: io sono per la modernizzazione e le riforme, mentre altri vogliono rimanere immobili nel conservatorismo, come nel caso delle multiproprietà. Per quanto riguarda i principi informatori abbiamo agito ci rispetto e cercato il dialogo per trovare le soluzioni e non far implodere il già fragile equilibrio dell'assemblea di Lega di Serie A. Mi dispiace che quando si parla di riforme poi si creino ostacoli e blocchi per applicare la democrazia".

Per quanto riguarda la questione del pubblico negli stadi, il presidente ha detto: "Tornare alla capienza del 75% negli stadi è già un passo in avanti, ma non soddisfa. Spero che già per la fine di febbraio, vista l'involuzione della pandemia, si possa tornare al 100%. Sarebbe un altro segnale di speranza per il nostro Paese".

Inoltre Gravina ha rivelato di aver chiesto il rinvio della 30ª giornata di campionato, in programma il 20 marzo. Questo servirebbe al commissario tecnico Roberto Mancini per preparare al meglio i playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Dopo l'esclusione dall'edizione del 2018 in Russia, l'Italia non vuole ripetersi, ma piuttosto tornare dove le compete: "Se la Nazionale non si qualificasse, sarebbe un'altra brutta pagina per quello che rappresenta il calcio nel nostro Paese. Noi dobbiamo qualificarci, abbiamo le condizioni per poterlo fare. Ci siamo complicati la vita sbagliando due rigori importantissimi. Ma l'Italia nei momenti difficili reagisce. Il progetto della Nazionale è vivo, non si esaurisce con la vittoria agli Europei o una eventuale, speriamo di no, mancata partecipazione ai Mondiali". L'Italia affronterà il 24 marzo la Macedonia e, in caso di vittoria, la vincente di Portogallo-Turchia. Vedremo quindi se questo rinvio sarà accolto dalla Lega per andare incontro alle esigenze degli Azzurri. In quel turno la Juventus ospiterà la Salernitana allo Stadium.