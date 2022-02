Juventus-Spezia: via alla vendita dei biglietti

Attraverso il loro sito internet i bianconeri hanno reso note le modalità di vendita per la partita in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium

"La prima gara di campionato del mese di marzo la giocheremo in casa, all’Allianz Stadium. L’avversaria? Lo Spezia. L’appuntamento è per domenica 6 marzo alle ore 18.00.

Come già accaduto in occasione di altre partite giocate in questa stagione all’Allianz Stadium, gli Under 30 e tutte le donne potranno usufruire di uno sconto rispetto alla tariffa intera.