Gli impegni della Juventus in nazionale

Gli impegni della Juve in nazionale

redazionejuvenews

Attraverso il proprio sito web ufficiale la Juventus ha elencato tutti i suoi giocatori nelle rispettive nazionali: "Spazio alle Nazionali. Sono 19 i giocatori della Juventus convocati dalle selezioni dei rispettivi Paesi per gli impegni di queste settimane: è tempo di Europei e Copa America. Di seguito l'elenco dei bianconeri che saranno protagonisti.

EUROPEI

L'Italia di Bernardeschi, Bonucci, Chiellini e Chiesa è attesa da un'altra amichevole prima dell'inizio di EURO 2020: il 4 giugno contro la Repubblica Ceca. L'11 giugno alle 21:00, poi, al via l'Europeo, contro la Turchia di Demiral. Secondo appuntamento il 16, alle 21:00, contro la Svizzera, con la fase a gironi che si concluderà il 20 giugno contro il Galles di Ramsey (18:00). Eventuali ottavi al via dal 26 giugno. Detto dell'incrocio con l'Italia in programma l'11 giugno, che verrà anticipato dall'amichevole contro la Moldavia il prossimo 3 giugno, Merih Demiral è atteso dal confronto con il Galles del compagno Ramsey il 16 giugno alle 18:00. Ultima sfida della fase a gironi per la Turchia in programma il 20 giugno contro la Svizzera alle 18:00. Restando nel gruppo A, Aaron Ramsey se la vedrà, come già detto, con Turchia e Italia. La sfida tra Svizzera e Galles andrà in scena, invece, il 12 giugno alle 15:00. Inserita nel Gruppo C l'Olanda di Matthijs de Ligt: il 2 giugno amichevole con la Scozia, il 6 con la Georgia e poi al via la fase a gironi. 13 giugno alle 21:00 sfida con l'Ucraina, 17 giugno alle 21:00 con l'Austria e il 21 giugno, stavolta alle 18:00, con la Macedonia del Nord.

Tanti faccia a faccia bianconeri nel Gruppo E. La Svezia di Dejan Kulusevski (attesa sabato 5 giugno dall'amichevole con l'Armenia) comincia contro la Spagna di Alvaro Morata: fischio d'inizio alle 21:00 del 14 giugno. Quattro giorni più tardi, il 18 alle 18:00, va in scena Svezia-Slovacchia. Ultima gara del girone contro la Polonia di Szczesny il 23 giugno alle 18:00. Morata e Wojciech Szczesny si affronteranno, invece, il 19 giugno alle 21:00. Per Spagna e Polonia l'altra gara del girone, contro la Slovacchia, è invece in programma, rispettivamente, il 23 giugno e il 14 giugno. In entrambi i casi fischio d'inizio alle 18:00. Completano il quadro due amichevoli per Spagna e Polonia. Le Furie Rosse contro Portogallo (4 giugno) e Lituania (8 giugno), i polacchi contro Russia (1 giugno) e Islanda (8 giugno). Completano il quadro degli juventini coinvolti in EURO 2020 Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo. Francia e Portogallo si affrontano il 23 giugno alle 21:00. Per i transalpini, dopo le due amichevoli in programma contro Galles (2 giugno) e Bulgaria (8 giugno), la prima gara del gruppo F sarà contro la Germania il 15 giugno alle 21:00, mentre il Portogallo esordirà, dopo l'amichevole contro la Spagna (4 giugno), alle 18:00 dello stesso giorno contro l'Ungheria. Il 19 giugno alle 18:00 Francia-Ungheria e Portogallo-Germania.

COPA AMERICA E USA *

Il Brasile di Alex Sandro, Arthur e Danilo è atteso dalle sfida valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali contro l'Ecuador il 5 giugno alle 02:30 nostrane. Poi le sfide di Copa America: 15 giugno contro il Venezuela (01:00), il 19 contro il Perù (04:00), il 25 contro la Colombia (03:00) e il 29 contro l'Ecuador (03:00). La Colombia di Juan Cuadrado, detto dell'incrocio con il Brasile del 25 giugno, affronterà l'Ecuador il 15 giugno, il Venezuela il 19 e il Perù il 29. Rodrigo Bentancur e il suo Uruguay, dopo la gara valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali contro il Paraguay (4 giugno alle 04:00), cominceranno la Copa America contro l'Argentina di Dybala il 18 giugno alle 02:00. Le altre sfide contro Cile (20 giugno alle 22:00), Bolivia (23 giugno alle 23:00) e ancora Paraguay (27 giugno alle 23:00).

Detto della sfida contro l'Uruguay, l'Argentina di Paulo Dybala, inserito nella lista dei pre-convocati per la Copa America, esordirà il 13 giugno alle 23:00 contro il Cile. Poi, nell'ordine, se la vedrà con Paraguay e Bolivia. 21 giugno all'01:00 la prima gara, 27 giugno alle 23:00 la seconda. Tre gare in programma per Weston McKennie. Gli Stati Uniti sfideranno Honduras (4 giugno all'01:30), Costa Rica o Messico (6 giugno) e Costa Rica (10 giugno all':01:00). *Date e orari sono indicati con il Fuso Orario GMT+2.