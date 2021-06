Calciomercato Juventus, addio CR7? L’annuncio: “Ecco chi può arrivare”

In casa bianconera si riflette sul futuro di Cristiano Ronaldo. E' questo, come spesso vi abbiamo raccontato, il tema principale attorno al quale si svilupperanno le future mosse di calciomercato della Juventus. Tutto, insomma, dipenderà dal numero 7 portoghese, che sposterà (soprattutto dal punto di vista economico) gli equilibri del mercato bianconero. C'è anche chi parla di un ultimo anno a Torino per il fenomeno di Funchal, ma la sensazione generale è che si vada verso un addio. Tra l'altro, Allegri non metterebbe il veto sulla partenza di Ronaldo e anzi starebbe già ragionando su una Juve senza CR7. Detto questo, se davvero il portoghese dovesse lasciare la Vecchia Signora, bisognerà trovare almeno un sostituto di livello. E dunque occhio ad un nome che è stato rilanciato proprio in queste ultime ore <<<