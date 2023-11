Giuntoli tenta il colpo da novanta: fari puntati sul nuovo Kvaratskhelia

La rete di osservatori della Juventus è capillare in tutto il mondo. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli , in passato, ha dimostrato di essere un profondo conoscitore anche dei campionati cosiddetti alternativi. Kvaratskhelia , per esempio, era stato prelevato dai georgiani della Dinamo Batumi.

Occhi su un talento dalla Russia

E in Russia, più precisamente nel Krasnodar, milita invece Eduard Spertsyan, rifinitore armeno classe '00 finito nel mirino dei bianconeri. Dotato di una cifra tecnica non indifferente, infatti, il gioiellino dell’Armenia sta ancora crescendo dal punto di vista della presenza fisica ed atletica in campo. Gli scout bianconeri, intanto, osservano con attenzione, attraverso tanti video e anche alcune trasferte, durante le soste per le Nazionali, al fine di seguirlo da vicino.