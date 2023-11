Giuntoli prova il colpo a sorpresa: nel mirino un 17enne montenegrino

La Juventus valuta un nuovo talento internazionale: sul tavolo c'è il nome di Vasilije Adzic del Buducnost Podgorica. Il trequartista 17enne montenegrino sta già dimostrandole sue qualità in patria, nel massimo campionato, ma anche con l'Under 21, con cui si sta distinguendo per fantasia e tecnica. Ai bianconeri non sono sfuggite le sue doti e lo stanno monitorando per il futuro.