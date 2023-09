Giuntoli: “Juve arrabbiata, Chiesa sta prendendo la leadership dello spogliatoio”

La Juventus sta per scendere in campo tra le mura amiche dell' Allianz Stadium contro il Lecce , nella partita valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A . Il Football Director dei bianconeri Cristiano Giuntoli , ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita.

“In settimana ho visto una Juve arrabbiata per una sconfitta che non ha fatto bene. Abbiamo analizzato cose positive e negative, cerchiamo di migliorare e crescere. Abbiamo parlato e valutato la gara per la prestazione e non per gli episodi. Ci sono cose positive e altre negative da non ripetere".