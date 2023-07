Giuntoli e Manna da Bonucci: il difensore messo fuori rosa

Il difensore è stato raggiunto in Toscana dove era in vacanza dai due dirigenti

Il giocatore è fuori dal progetto per scelta tecnica, ma lunedì si presenterà comunque alla Continassa: si allenerà da solo e non partirà per la tournée in USA, in attesa di trovare una squadra che gli possa garantire il posto e la possibilità di giocarsi le sue chances per il prossimo Europeo.