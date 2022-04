Italia femminile, Girelli segna un gol che sa di Mondiale

In una gara molto sofferta, le azzurre hanno battuto la Svizzera, passando in testa al girone. Rete su punizione dell'attaccante juventina.

redazionejuvenews

Ieri l'Italia femminile ha fatto un passo molto importante verso il prossimo Mondiale. Le azzurre infatti hanno battuto per 1-0 la Svizzera a Thun. A decidere la sfida è stata una rete segnata da Cristiana Girelli a otto minuti dalla fine. L'attaccante della Juventus ha sbloccato la gara con un calcio di punizione leggermente deviato. A questo punto la Nazionale è passata in testa al girone di qualificazione, superando le elvetiche. Ora per andare al Mondiale, in programma il prossimo anno in Australia e Nuova Zelanda, basterà vincere le due gare contro Moldova e Romania, il 2 e il 6 settembre.

La partita non è stata assolutamente facile. Alle padrone di casa infatti sarebbe bastato anche il pareggio per rimanere in testa al girone e continuare ad avere in mano il proprio destino. Nel primo tempo l'Italia ha giocato bene, con la Svizzera che si è chiusa e ha concesso poco. Nella ripresa stesso copione: le azzurre hanno chiuso nella propria metà campo le avversarie, senza trovare sbocchi nella loro difesa. Serviva un episodio, arrivato con il piazzato di Girelli, che, complice la deviazione con la coda dei capelli di Folmli ha mandato in porta il pallone, battendo Thalmann. Un gol che potrebbe essere valso il Mondiale per la bianconera.

Queste le parole della c.t. Milena Bertolini a fine gara: "È stata una vittoria sofferta le ragazze sono state bravissime perché sono state in partita fino alla fine. Come avevo chiesto prima di entrare in campo, hanno lottato e avuto fiducia nei loro mezzi. Faccio i complimenti a tutta la squadra perché ha meritato questi tre punti. Abbiamo fatto un passo fondamentale e ora dipende tutto da noi. Questo successo è importante per il movimento e per questo straordinario gruppo di calciatrici: hanno dato il massimo per avere la possibilità di partecipare nuovamente al Mondiale". (figc.it)