Giovinco: ufficiale il ritorno in Serie A

L'ex giocatore della Juventus dopo le esperienze in USA e in Asia fa il suo ritorno in Italia in Serie A con la maglia della Sampdoria a Genoa

redazionejuvenews

Sebastian Giovinco, ex giocatore della Juventus, è ufficialmente tornato in Italia per la sua nuova avventura. Dopo le parentesi estere in America e in Asia, il calciatore ha deciso di fare il suo ritorno in Serie A, paventato già nelle interviste dei giorni scorsi dove aveva dichiarato la mancanza del Bel Paese e il suo intento di tornarci: "Ho tanta voglia di tornare in campo. Mi sono preso del tempo per decidere quale possa essere la soluzione migliore per il mio futuro. Ho anche pensato di provare a giocare in qualche squadra che mi desse la possibilità di competere per la Libertadores, che mi affascina molto ma il calcio italiano continua a essere uno dei miei preferiti".

Parole che avevano scatenato le fantasie di molti tifosi, che desideravano vedere nella loro squadra la Formica Atomica, memori delle gesta con la maglia della Juventus. L'attaccante classe 1987, aveva lasciato nel 2015 i bianconeri per trasferirsi in America, dove ha giocato con la maglia del Toronto. Il giocatore, rimasto in America per 4 anni, ha segnato il MLS 68 gol fornendo 41 assist, e nel 2019 ha accettato la corte del club qatariota dell'Hilal. Un anno e mezzo dopo, Giovinco ha deciso di lasciare il club, e da questa estate è svincolato ed ha finalmente ricevuto la chiamata per tornare in Italia. Il grave infortunio subito dall'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro nella partita contro il Sassuolo, ha fatto si che la società intervenisse sul mercato, e con le liste degli svincolati ancora aperte, la chiamata dei blucerchiati è arrivata a Giovinco, che dopo le visite mediche ha sottoscritto il contratto che lo legherà al club fino a giugno. Questo il comunicato.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Giovinco (nato a Torino il 26 gennaio 1987). L’attaccante ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022".