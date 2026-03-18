GIOVANILI| Dove vedere la Next Gen e l’Under20 questa settimana

I giovani ragazzi della Juventus si preparano alle prossime sfide. La Next Gen di Brambilla ospiterà il 21 marzo il Gubbio in occasione della trentatreesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 14:30. L’Under 20 allenata da Padoin affronterà presso l’Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera del Milan nel trentunesimo turno di campionato. Anche questa sfida è programmata per sabato 21 marzo, ore 13:00. Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha dichiarato dove saranno visibili le due partite.

La sfida tra Juventus Next Gen e Gubbio, valida per la 33ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go

U20 | DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN