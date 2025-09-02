GIOVANILI | Juve, ufficiale il trasferimento di Baridò al Napoli
GIOVANILI | Juve, ufficiale il trasferimento di Baridò al Napoli

Stefania Palminteri
2 Settembre, 13:30
Juve Primavera
Attraverso un comunicato la Juve rende ufficiale il trasferimento di Francisco Baridò, giocatore dell'Under-17, al Napoli

Attraverso un comunicato sui propri canali, la Juve rende ufficiale il trasferimento di Francisco Baridò, giocatore dell’Under-17, al Napoli: “Ufficiale la cessione a titolo definitivo di Francisco Martin Barido al Napoli. Attaccante argentino classe 2008, ha disputato la stagione 2024/2025 con la maglia della formazione Under 17 bianconera giungendo fino alla semifinale del campionato nazionale e realizzando 8 reti in 17 presenze. Buona fortuna per la nuova avventura!”

