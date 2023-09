Giordano: “Senza Pogba diventa difficile per la Juventus”

Bruno Giordano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'ultima gara e dell'assenza di Pogba.

Bruno Giordano, ex calciatore, ha detto la sua a 90esimo minuto, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: "È stata una serata no per Vlahovic ma gli errori individuali di Gatti e Szczesny hanno pesato tanto.

È stata una brutta prestazione perché era poco concentrata ma l'espulsione di Berardi era netta, il pallone non si alza mai dal terreno. Milan? Se hai dei fuoriclasse devi dipendere da loro e metterli in condizione di esprimersi. Solo L'Inter ha fatto cinque partite veramente belle i in questo inizio ma le altre no, abbiamo visto anche la Juventus.

La Lazio non sembra in condizione ottimale e non mi sembra ci sia aiuto tra i compagni e viene a mancare così l'armonia di squadra e poi i risultati. Centrocampo Juve? Senza Pogba in mezzo al campo diventa problematico".

