Arrivano pesanti indiscrezioni: “Ecco i giocatori contro Allegri” – News

La campagna acquisti della scorsa estate magari non sarà stata la più azzeccata possibile, ma sono comunque arrivati calciatori importanti e (teoricamente) congeniali al gioco di Allegri. Le colpe sono da ascrivere sicuramente al tecnico, ma anche ai ragazzi che scendono in campo. Vlahovic, Cuadrado, Paredes, Alex Sandro non possono essere diventati dei brocchi da un momento all'altro. Dietro c'è qualcos'altro.

Non solo ai piani alti si stanno vivendo momenti di tensione. Con Nedved che spingerebbe per affidare la panchina a Montero e con Agnelli che predica calma. Lo spogliatoio juventino è diventato un'autentica polveriera. La squadra non segue più il proprio tecnico. Con questi presupposti come si può uscire dall'attuale drammatica situazione? E' praticamente impossibile. Repubblica avrebbe addirittura individuato quali giocatori sarebbero palesemente contro il mister livornese<<<