Giaccherini nuovo allenatore UEFA B

L'ex giocatore della Juventus ha ottenuto l'abilitazione per allenare

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la FIGC ha ufficializzato l'elenco dei nuovi allenatori abilitati Uefa B che hanno superato gli esami finali del ‘Corso speciale combinato licenze C e D’, riservato ai calciatori ancora in attività o che avevano terminato da poco la loro carriera sportiva. Tra gli abilitati, c'è anche l'ex calciatore della Juventus Emanuele Giaccherini, attualmente commentatore di DAZN.