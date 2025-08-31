Genoa-Juventus, i convocati di Tudor: fuori tre bianconeri

In occasione della seconda giornata di Serie A, nonché prima trasferta di campionato per la Juventus, ecco la lista dei convocati di Igor Tudor. Questi i giocatori bianconeri a disposizione del tecnico croato in vista della gara contro il Genoa, al Ferraris.
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Gonzalez
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Joao Mario
30 David
43 Fuscaldo
Non saranno presenti, dunque, in tre. Andrea Cambiaso -squalificato per due giornate- Mattia Perin, che sta rientrando gradualmente dall’infortunio, e infine Jonas Rouhi, che potrebbe lasciare la Vecchia Signora nelle ultime ore di mercato, vista la trattativa con il Rio Ave.