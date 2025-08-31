Genoa-Juventus, i convocati di Tudor: fuori tre bianconeri
Genoa-Juventus, i convocati di Tudor: fuori tre bianconeri

Stefania Palminteri
roma
31 Agosto, 12:17
Igor Tudor
In occasione della seconda giornata di Serie A, Genoa-Juventus, ecco la lista completa dei convocati di Igor Tudor

In occasione della seconda giornata di Serie A, nonché prima trasferta di campionato per la Juventus, ecco la lista dei convocati di Igor Tudor. Questi i giocatori bianconeri a disposizione del tecnico croato in vista della gara contro il Genoa, al Ferraris.

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Joao Mario

30 David

43 Fuscaldo

Non saranno presenti, dunque, in tre. Andrea Cambiaso -squalificato per due giornate- Mattia Perin, che sta rientrando gradualmente dall’infortunio, e infine Jonas Rouhi, che potrebbe lasciare la Vecchia Signora nelle ultime ore di mercato, vista la trattativa con il Rio Ave.

