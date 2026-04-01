Genoa-Juventus, la designazione arbitrale e i precedenti

Soni state diramate le designazioni ufficiali per il prossimo turno di Serie A, che vedrà Genoa e Juventus sfidarsi lunedì alle 18:00.

Spalletti si prepara ad un finale di stagione infuocato. Riabbraccerà i suoi giocatori dopo le due settimane di stop per le nazionali. Gli stati d’animo saranno diversi, con Locatelli e Gatti che dovranno rialzare la testa dopo la sconfitta di Zenica. Gli azzurri non andranno al mondiale, al contrario della Turchia di Yildiz, che ha vinto la sua finale play-off. Con umori contrastanti, tutti dovranno spostare il focus sulla Juventus per qualificarsi alla prossima Champions.

L’arbitro di Genoa-Juventus

Direttamente dalla sezione di Imperia, sarà Davide Massa a dirigere l’incontro. Il match è programmato per il lunedì di pasquetta, 6 aprile, con calcio d’inizio alle 18:00 allo Stadio Luigi Ferraris. I suoi assistenti saranno Lo Cicero e Trinchieri. A completare la terna arbitrale ci saranno Marchetti come quarto uomo, mentre il VAR sarà Paterna, con Meraviglia nel ruolo di AVAR. Per Massa si tratta della 33esima partita di Serie A con i bianconeri. Bilancio positivo per la Juventus, con 21 vittorie, 4 sconfitte e 8 pareggi.

Bologna-Juventus, gli errori di Massa

Nonostante il bilancio giochi a favore della Juventus, rimane qualche dubbio sulle direzioni di Massa con la Vecchia Signora. Il più recente è quello nella sfida tra Bologna e Juventus, vinta di misura dai bianconeri. In quell’occasione fu contestata la decisione presa a seguito di un contatto tra Lucumì e David. Il difensore sembrava essere entrato in maniera scomposta dentro l’area di rigore, ma l’arbitro non segnalò nulla. Sempre nella stessa partita, Lucumì si rese protagonista di una reazione esagerata nei confronti di Coincecao, che si è ritrovato scaraventato a terra. Nonostante la dinamica evidente, non ci fu alcun fischio da parte di Massa, che non fu neanche richiamato al VAR. Peraltro fu un altro episodio avvenuto all’interno dell’area di rigore. Avrebbe potuto esserci un doppio penalty per la Juve e l’espulsione per Lucumì.

C’è un precedente anche in un Genoa-Juventus

Si deve risalire al dicembre 2023, con ancora Allegri sulla panchina bianconera. In quell’occasione, la tensione esplose dopo il triplice fischio. A rendersi protagonisti furono proprio l’arbitro Massa e l’allenatore della Juventus. I due si sono chiariti nello spogliatoio, con Max che ha inizialmente usato toni pacati, per poi alzare la voce contestando anche gli assistenti al VAR. A far infuriare il tecnico livornese furono due episodi: il tocco di mano in area di Bani e il duro intervento di Malinowski ai danni di Yildiz, punito solo con un giallo.

Tutto quel parapiglia portò ad una multa nei confronti di Allegri, che non rimase contento della gestione dell’arbitro.