Questo pomeriggio, alle 18:30, la Juventus scenderà in campo contro il Genoa, al Ferraris. Per la prima partita in casa dei rossoblù, ecco la lista dei convocati di Patrick Vieira. Carboni, Colombo, Cuenca, Ekhator, Ekuban, Ellertsson, Fini, Frendrup, Gronbaek, Leali, Malinovskyi, Marcandalli, Martin, Masini, Messias, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Stanciu, Thorsby, Vasquez, Venturino, Vitinha.
Genoa-Juventus, i convocati di Vieira: assente Otoa
31 Agosto, 13:44
In occasione di Genoa-Juve, Vieira è pronto ad apportare alcune modifiche. Ecco i convocati in vista del match