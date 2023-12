Oppini non ci sta: “Hanno deciso di fermare la Juve. Malafede? No, scarsi”

Il match tra Genoa e Juve ha generato non poche polemiche per alcune decisioni arbitrali controverse: le parole di Oppini

Il match tra Genoa e Juve ha generato non poche polemiche per alcune decisioni arbitrali controverse. L'opinionista bianconero Oppini ha detto: "Hanno deciso col loro modo di lavorare e di operare di fermare la Juventus. Perché l’arbitro non interviene sul rosso di Malinovskyi? Perché l’arbitro non interviene sul mano di Bani? Perché? O il Var era rotto e allora ci dicono dopo la partita che doveva decidere Massa…".

"Dopo che ho sentito i dialoghi al Var di Napoli-Inter dove dicono che quello su Lobotka non è fallo e dove sento che quello su Osimhen non è fallo e dopo vedo che sull’intervento di Kean su Faraoni, che nemmeno lo tocca, è una manata in faccia dove uno simula - ha continuato -. In sala Var sono in quattro con 20 schermi a non fare un ca..o".

"Dovete spiegarmi dove erano stasera quelli del Var sul mano di Mani e sul rosso di Malinovskyi che se lo prende bene gli spezza la gamba. In malafede? No, sono scarsi. Ma se io sono un chirurgo e sbaglio un’operazione non mi mettono una settimana dopo a operare di nuovo", ha concluso.

