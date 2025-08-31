Genoa-Juve, le probabili di Tudor: Joao Mario dal primo?
Genoa-Juve, le probabili di Tudor: Joao Mario dal primo?

Riccardo Focolari
roma
31 Agosto, 14:55
Questa sera alle 18.30 la Juventus scenderà in campo contro il Genoa, a Marassi. Ecco l'undici probabile di Igor Tudor

Questa sera alle 18.30 la Juventus scenderà in campo contro il Genoa, a Marassi. Gli uomini di Tudor vorranno sicuramente riconfermarsi dopo la vittoria schiacciante contro il Parma alla prima giornata, grazie alle reti di Jonathan David e Dusan Vlahovic.

In occasione della gara, ecco l’XI titolare probabile del tecnico croato. (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Joao Mario, Rugani, McKennie, Adzic, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Vlahovic. Gli indisponibili saranno, invece: Perin, Cabal, Miretti, Milik. Oltre allo squalificato Andrea Cambiaso.

