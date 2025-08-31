Genoa-Juve, le probabili dei rossoblu: Vitinha out
Home > Juve News

Genoa-Juve, le probabili dei rossoblu: Vitinha out

Stefania Palminteri
roma
31 Agosto, 14:16
Dopo la vittoria schiacciante contro il Parma, la Juve si prepara a giocare contro il Genoa. Ecco la probabile dei rossoblu

La Juve scende in campo al Ferraris nell’incontro valido per la seconda giornata di campionato. Gli uomini di Igor Tudor si presentano all’appuntamento reduci dal successo contro il Parma, firmato Jonathan David e Dusan Vlahovic. D’altra parte, il Genoa vuole strappare i primi tre punti dopo il pareggio (0-0) con il Lecce, alla prima giornata.

In occasione del match, ecco la probabile formazione che Patrick Vieira, tecnico dei Grifoni, metterà in campo. GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Malinovskyi;  Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 31 Agosto, 13:44
Genoa-Juventus, i convocati di Vieira: assente Otoa
In occasione di Genoa-Juve, Vieira è pronto ad apportare alcune modifiche. Ecco i convocati in vista del match
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 12:17
Genoa-Juventus, i convocati di Tudor: fuori tre bianconeri
Riccardo Focolari - 31 Agosto, 11:15
Extra Juve: Pisa-Roma, l’ex Dybala scambia con… il figlio di Buffon!
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 10:55
Ciao Juventus, voglio andare via: ecco di chi si tratta
Riccardo Focolari - 30 Agosto, 12:16
News Juve / Fabrizio Romano dà aggiornamenti: “Zero totale!”
Stefania Palminteri - 29 Agosto, 19:32
Juventus, Cuadrado parla del suo addio: “Volevo restare ma la dirigenza…”
Stefania Palminteri - 29 Agosto, 19:01
WOMEN | Juve, le convocate per l’amichevole contro l’Everton
x