Genoa-Juve, le probabili dei rossoblu: Vitinha out

La Juve scende in campo al Ferraris nell’incontro valido per la seconda giornata di campionato. Gli uomini di Igor Tudor si presentano all’appuntamento reduci dal successo contro il Parma, firmato Jonathan David e Dusan Vlahovic. D’altra parte, il Genoa vuole strappare i primi tre punti dopo il pareggio (0-0) con il Lecce, alla prima giornata.
In occasione del match, ecco la probabile formazione che Patrick Vieira, tecnico dei Grifoni, metterà in campo. GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Malinovskyi; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo.