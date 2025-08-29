Genoa-Juve, ecco quando ci sarà la conferenza di Tudor. Il comunicato
Genoa-Juve, ecco quando ci sarà la conferenza di Tudor. Il comunicato

Riccardo Focolari
roma
29 Agosto, 18:00
In occasione della prossima gara, contro il Genoa, la Juventus ha comunicato data e ora della conferenza stampa del tecnico croato

In occasione della prossima gara della formazione di Tudor, contro il Genoa, la Juventus ha comunicato ufficialmente data e ora della conferenza stampa del tecnico croato. Di seguito il messaggio: “Genoa e Juventus si affronteranno domenica 31 agosto 2025 alle ore 18:30 al “Luigi Ferraris” di Genova nel match che sarà valido per la 2ª giornata della Serie A 2025/2026.

Nella giornata di domani, sabato 30 agosto, Igor Tudor presenterà in conferenza stampa alle ore 14:00 la sfida contro la formazione ligure.La conferenza sarà, come sempre, in diretta su juventus.com: collegatevi e registratevi gratuitamente per seguire le parole del tecnico della Juventus!”

