Le designazioni arbitrali di Genoa-Juve: dirige Sozza, al VAR Abisso

La Juve si prepara ad affrontare il Genoa e l'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per il match di Serie A

redazionejuvenews

Domani alle 21.00 la Juve scenderà in campo contro il Genoa, prossimo avversario in Serie A della squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri non hanno più molto per cui lottare ma vincere contro i rossoblù vorrebbe dire superare momentaneamente il Napoli e diventare terzi in classifica. In vista della sfida contro la squadra di Blessin l'AIA, Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni arbitrali. Ecco chi dirigerà il match:

SOZZA

RANGHETTI – VIVENZI

IV: SACCHI

VAR: ABISSO

AVAR: DI IORIO

Ma come scenderanno in campo le due squadre? I padroni di casa del Genoa si schiereranno con un 4-3-1-2. Sirigu in porta, con Frendrup, Bani, Ostigard e Vasquez a formare la linea di difesa a quattro. A centrocampo spazio a Galdames, Badelj e Portanova, mentre Amiri agirà sulla trequarti a supporto del tandem d'attacco Ekuban - Yeboah. Ennesima panchina stagionale per Destro, che dopo l'ottimo inizio di stagione è sparito dai radar. Il rapporto con il nuovo allenatore Blessin non è dei migliori e il bomber italiano rischia l'ennesima bocciatura.

In casa Juve, invece, Massimiliano Allegri opterà per il consueto 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Szczesny, mentre in difesa agiranno Danilo, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro.Ai box Pellegrini, da valutare le condizioni di Cuadrado e De Sciglio. A centrocampo spazio a Zakaria e Rabiot, con Miretti che dopo l'ottima prestazione contro il Venezia si siederà in panchina. Sulla trequarti ci saranno Bernardeschi, Dybala e Morata, con Vlahovic unica punta. In panchina pronto a subentrare a partita in corso Kean. Una formazione super offensiva quella bianconera, che non vuole lasciare nulla al caso. Chi vincerà? Lo scopriremo tra poco più di un giorno.

Genoa (4-3-1-2): Sirigu; Frendrup, Bani, Østigard, Vasquez; Galdames, Badelj, Portanova; Amiri; Ekuban, Yeboah. All. Blessin

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri