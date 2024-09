Genoa-Juve, Bonanni: “Porte chiuse fattore a favore dei bianconeri”

Bonanni ha parlato del prossimo incontro tra Genoa e Juve: per l'ex calciatore, il match a porte chiuse sarebbe un vantaggio per gli ospiti

Nel prossimo match di Serie A, la Juventus farà visita al Genoa allo stadio Marassi. Quest’ultimo non ospiterà il pubblico dei tifosi bianconeri, così come quello dei sostenitori dei padroni di casa. I fatti accaduti durante il match in settimana contro la Sampdoria ha costretto il Giudice Sportivo ha provvedere con le porte chiuse. Su questo e sui temi del match ha parlato Massimo Bonanni a Tmw Radio.

Le parole di Bonanni

“Purtroppo vanno a rimetterci le persone buone, ma quando succedono certe situazioni è giusto dare un segnale importante. E’ una partita che, visti anche gli ultimi eventi, gioca anche a favore della Juve. Giocare senza pubblico è un’arma importante che deve saper sfruttare, anche se la Juve è superiore qualitativamente al Genoa. Gilardino sta facendo bene, si è trovato senza attacco titolare a pochi giorni dal campionato. La Juve fa qualche cambio, ma è forte. Avere Danilo dietro poi ti fa capire che la Juve ha in mano quest’anno una rosa importante. Il Vlahovic visto nelle ultime partite faccio fatica a pensare che possa esser così tutto l’anno, gli altri devono metterlo in condizione di sfruttare il suo potenziale. Certo è che anche lui deve fare qualcosa, ci aspettavamo qualcosa di più quest’anno”.