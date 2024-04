Gazzetta non ha dubbi: “Chiellini può tornare alla Juve”

Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CDA la dirigenza della Juve ha cambiato completamente faccia. La scorsa estate si è poi aggiunto Cristiano Giuntoli in qualità di nuovo Football Director ma l'impressione è che le novità non siano finite qui. I tifosi vorrebbero il ritorno a Torino di Alex Del Piero ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport potrebbe essere un altro l'ex bianconero pronto a tornare alla Juve: Giorgio Chiellini. L'ex difensore a Los Angeles sta facendo pratica come dirigente dei LAFC e nel frattempo continua ad essere un volto e un ambassador per la Juve. ln bianconero lo aspetterebbe un ruolo manageriale, organizzativo ed economico-finanziario