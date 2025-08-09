Gatti: “Ringrazio Conte per l’interessamento ma la Juve è casa e famiglia”

Il difensore della Juventus ha parlato direttamente dal ritiro in Germania della squadra bianconera

La Juventus si sta allenando in Germania al quartier generale dell’Adidas, e domenica scenderà in campo contro il Borussia Dortmund in amichevole per poi fare di ritorno a Torino. Dal ritiro tedesco ha parlato il difensore della Juventus Federico Gatti, impegnato con il resto della squadra nella preparazione della prossima stagione.

Le parole del difensore

“Sto meglio, ho fatto fatica, perché comunque per la mia stazza fisica sono stato fuori tre mesi e mezzo, e non l’avevo proprio preventivato. Riprendere è stato è stato complicato, per fortuna ora sono passati dieci giorni, quasi due settimane: sto mettendo benzina nelle gambe. Mi serviranno le partite per mettere un po’ di di fiato”.

“Non ho mai messo in discussione il mio futuro qui. Mi ha fatto tanto piacere l’interessamento di un allenatore come Conte, che è uno dei top allenatori al mondo, e del direttore Manna. Li ringrazio tanto, perché hanno fatto tanto per volermi a Napoli. Ma ho preferito seguire il cuore. Questa è una famiglia, Torino è casa mia, sono cresciuto qui. Diciamo che la scelta era abbastanza facile”.