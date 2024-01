Gatta: “Non penso che Allegri accetterà un nuovo contratto con la Juve”

Intervistato a Radio Bianconera, Mario Gatta ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Il mister ha dichiarato come avrebbe cambiato la sua idea nei confronti del tecnico livornese rispetto alla precedente stagione. Ecco le sue parole: "Fino all'anno scorso non gli avrei rinnovato il contratto, ma per quello che sta facendo quest'anno penso che lo meriterebbe. Nel caso in cui la società dovesse proporgli un rinnovo a cifre molto più basse non credo lo accetterà".