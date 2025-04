Gasperini alla Juventus? Forse! Il sogno però è un altro... | News

Juventus, nuovo allenatore: Tudor in bilico, ecco chi punta Giuntoli

La Juventus sta lavorando sul futuro. Su Tudor la questione è assolutamente in bilico. E lo diciamo nella misura in cui la qualificazione ala prossima Champions League potrebbe non bastargli per essere confermato sulla panchina della Juve. Per questo – ne siamo convinti – Giuntoli si starebbe già muovendo per capire dove andare a mettere le mani. E noi, come spesso facciamo, abbiamo realizzato un borsino utile a fare il punto della situazione con nomi e percentuali: iniziamo subito dal primo nome per poi guardarli via via tutti quanti <<<