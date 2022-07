Gama: “Non pensiamo a ciò che è stato. Dobbiamo giocare convinte”

L'avventura ad Euro 2022 dell'Italia femminile è partita decisamente con il piede sbagliato. Il debutto delle Azzurre è stato amaro, con la goleada subita nel primo tempo dalla Francia, che ha poi vinto per 5-1. Ora per la nostra Nazionale non ci sono più possibilità di sbagliare: domani alle 18 a Manchester contro l'Islanda serviranno i tre punti per sperare ancora nella qualificazione.