Juve, sfumato Koulibaly: va al Chelsea per cifre record

redazionejuvenews

Il mercato della Juventus è in piena evoluzione. La società bianconera, in questa prima parte della sessione estiva, ha pensato soprattutto ad assicurarsi i due primi grandi colpi a parametro zero: l'ingaggio di Angel Di Maria e il ritorno di Pogba. Poi c'è stato anche un affare in prospettiva, come l'acquisto di Andrea Cambiaso dal Genoa, che oggi ha svolto le visite mediche e che poi potrebbe partire in prestito per giocare di più. Ma il mancato rinnovo di Matthijs De Ligt ha dato una nuova prospettiva al mercato bianconero: ora la Juve punta a massimizzare l'incasso per la cessione dell'olandese e finanziare nuovi colpi in entrata. Uno potrebbe essere Nicolò Zaniolo, per cui si continua trattare, ma inevitabilmente, si cercherà anche un sostituto all'altezza per l'ex capitano dell'Ajax.

Sostituto che però non sarà Kalidou Koulibaly. Come riportato da Sky Sport infatti Chelsea e Napoli hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo del difensore azzurro. Decisiva insomma l'accelerata che c'era stata nella serata di ieri. I Blues verseranno nelle casse del club partenopeo una cifra tra i 38 e i 40 milioni di euro. Un record per l'acquisto di un over 30. I contratti fra le due società sono stati già scambiati; ora starà al giocatore prendere un volo per Londra in serata per andare a svolgere le visite mediche programmate per domani. Per il senegalese è pronto un quinquennale da 10 milioni a stagione.

La Juventus quindi dovrà virare su altri obiettivi. Sono diversi i nomi monitorati dalla dirigenza bianconera. Alcuni dal campionato italiano, come Bremer, Milenkovic o Acerbi, altri dall'estero, come Gabriel dell'Arsenal, Pau Torres del Villarreal, Kimpembe del PSG, N'Dicka dellEintracht Francoforte. Profili, età costi diversi. Quel che è certo è che Allegri ha chiesto un leader da affiancare a Bonucci, per formare una coppia che dia sicurezza e sia degna della Juventus.