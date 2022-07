Juve, ufficializzato lo staff bianconero: tutti i collaboratori di Allegri

Siamo a metà luglio e il mercato della Juve è ancora nel vivo dell'azione. Dopo aver ufficializzato due colpi da novanta come Pogba e Di Maria , i bianconeri sono ad un passo dal dire addio a de Ligt e sono ora alla ricerca di un suo degno sostituto. I nomi sono molti e la Vecchia Signora avrà ancora circa un mese di tempo per concludere tutti i colpi. Al plurale, perchè oltre al capitolo difensori i bianconeri sono ancora alla ricerca di un attaccante, con Zaniolo in pole position.

Ma la preparazione della prossima stagione non passa solo dal mercato ma anche dallo staff. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha ufficializzato i collaboratori di Massimiliano Allegri: "Meno di un mese al kick-off della nuova stagione 2022/23. I bianconeri di Mister Massimiliano Allegri scenderanno in campo lunedì 15 agosto per affrontare all'Allianz Stadium il Sassuolo nel match valevole per la prima giornata di Serie A. La preparazione in vista di questa nuova annata è ormai entrata nel vivo. La squadra, dopo aver chiuso una settimana molto intensa dal punto di vista del lavoro sul campo, è pronta per iniziarne un'altra che la vedrà protagonista negli USA ovviamente agli ordini dell'allenatore bianconero e del suo staff. Andiamo a scoprire chi saranno i collaboratori che andranno a comporre lo staff tecnico della Prima Squadra: