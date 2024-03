Galliani jr.: “Difficile che Di Gregorio e Colpani vadano via da Monza”

Gianluca Galliani, figlio del dirigente del Monza, ha detto la sua sul calciomercato, parlando anche di Colpani.

Lorenzo Focolari Redattore 12 marzo - 16:40

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, dirigente del Monza, ha detto la sua sui gioielli del club brianzolo, nel mirino della Juve. Ecco le sue parole a TVPlay: "Di Gregorio e Colpani hanno contratti lunghi. Se qualcuno vorrà portarli via dal Monza ci sarà da impegnarsi. Di Gregorio è tra i migliori portieri d’Europa, e non è assolutamente certo che possa lasciare il Monza, che è una squadra che ragiona in maniera diversa e vuole cercare di vincere più partite possibile per poi capire cosa fare a fine stagione.

Mio padre Adriano ha questo intuito sugli allenatori, mi diceva da anni che Palladino sarebbe diventato un grandissimo allenatore e che aspettava una chance per farlo crescere. Lui era un giocatore del Monza quando eravamo in Serie C, poi ha avuto problemi fisici ed è divenuto tecnico della primavera.

Dopo quella partenza con un punto in sei giornate sembrava una follia affidare la panchina a un debuttante, ma non è la prima volta che mio padre e Berlusconi hanno fatto follie assieme nella loro carriera, ma è evidente che il curriculum nello sport e non, portino a vedere delle capacità nelle persone che in pochi vedono. Io ho grande stima di Palladino, sia come allenatore che persona. Nell’ultima partita col Genoa hanno fatto una prestazione sontuosa, nonostante il 2-2 lui ha avuto la forza di inserire due attaccanti giovani per vincere la partita: non è da tutti".

