“Galles, golf, Juventus”: per i bianconeri Ramsey è ormai solo un peso

Lo scorso anno aveva fatto clamore lo striscione mostrato da Gareth Bale che recitava "Galles, golf, Madrid", con cui l'esterno gallese voleva far capire alla dirigenza dei Blancos quali fossero le sue priorità. Per l'attaccante classe 1989, il Real Madrid contava molto meno della nazionale e addirittura meno del golf. Non sappiamo se per Aaron Ramsey e la Juventus sia lo stesso, ma sicuramente il centrocampista a Torino è ormai un vero e proprio caso. Basti pensare ai minuti giocati da marzo ad oggi: 447 con il Galles, 376 con la Juventus. Dopo aver giocato sotto Sarri, Pirlo e Allegri, è ormai chiaro che l'acquisto dell'ex Arsenal sia a tutti gli effetti un flop.