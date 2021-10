Juve-Dybala c’è l’accordo: l’argentino rinnoverà fino al 2025

L'attaccante argentino ha raggiunto un'intesa di massima con il club della Continassa

redazionejuvenews

In casa Juve è ritornato l'ottimismo dopo la quarta vittoria consecutiva e la quinta stagionale, arrivata nel derby di sabato scorso contro il Torino. Le vittorie contro granata e Chelsea infatti, hanno tirato fuori il vero spirito Juve, lanciando cosi un chiaro messaggio alle antagoniste in corsa pe la lotta scudetto. Ma nonostante le ultime prestazioni all'altezza, i problemi dalle parti della Continassa non sembrano mancare, soprattutto dopo gli infortuni rimediati nella gara contro la Samp da Paulo Dybala e Alvaro Morata che, hanno costretto Max Allegri ai cambi forzati.

Proprio per questo la società bianconera starebbe lavorando duramente sul mercato, con l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic che resta il primo obiettivo dichiarato. Soprattutto dopo il terremoto che si è scatenato nella notte, quando il centroavanti serbo ha deciso di non rinnovare il contratto con il club gigliato per attendere le future offerte che gli saranno rinvenute.

Ma restando in casa Juve, i tifosi bianconeri possono dirsi piu che felici per l'esito finale della trattativa sul rinnovo di Paulo Dybala. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, La Joya avrebbe trovato un accordo di massima con la Vecchia Signora, sulla base di un contratto fino al 2025 a 8 milioni a stagione piu 4 di bonus. Cifre che avrebbero convinto anche il suo procuratore Jorge Antun, il quale ha fatto ritorno in Argentina nella giornata di ieri.