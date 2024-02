Galeone: “Allegri non crede nello scudetto. Futuro? Vuole restare alla Juve”

Intervistato da La Gazzetta dello SportGaleone, mentore di Allegri, ha parlato della lotta scudetto: "Non ci credo io e non ci crede Max. Ma è così dall’inizio, non a caso Allegri ha sempre parlato di ritorno in Champions League come obiettivo per la Juventus e di Inter favorita per lo scudetto. Max ha bisogno di almeno tre rinforzi per arrivare al livello dei nerazzurri. Un difensore importante, un centrocampista di livello e uno davanti se dovesse andare via Chiesa. E poi il prossimo anno mi immagino che avrà anche più spazio Yildiz, che è davvero un bel talento. Consigli per gli acquisti? Il mio preferito è Madueke del Chelsea: a Max parlo di questo 2002 da tempo, ma non so se sia fattibile per la Juventus".