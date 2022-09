Caressa: “L’involuzione di Vlahovic è sconcertante, molto meglio Milik”

Attraverso il suo canale YouTube, Fabio Caressa ha commentato così la situazione: " L'involuzione di Vlahovic, soprattutto in questa stagione, è sconcertante . Capisco che senta il peso della maglia, però questo peso non può diventare una zavorra che ti impone di dover cercare ogni volta la giocata clamorosa . Vlahovic non scambia quasi mai con i compagni: il suo primo pensiero quando prende palla è crossare o tirare in porta. In questo momento, il serbo non è in grado di giocare con la squadra .

Molto meglio Milik, che è stato preso apposta: viene a cucire il gioco e ora sta segnando con regolarità. Mi domando perché sia stato sostituito Milik: mentalmente la capisco perché Vlahovic stava giocando male ed è mentalmente in attesa, ma in partite così importanti non puoi permetterti dei ragionamenti del genere. Doveva uscire Vlahovic, non Milik. Di Maria ha giocato in una condizione fisica molto approssimativa e non può fare la differenza. La Juve vorrebbe giocare 4-3-3 con grande pressione alta: quando riesce a farla riesce a giocare alta e segnando dei gol. Ma quando non riesce non ha più il suo DNA".